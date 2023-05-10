Выпускники Театрального училища имени Щепкина выступят в Хабаровске 13 и 14 мая Фото: Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина

13 и 14 мая хабаровчане смогут увидеть спектакль «Живут такие люди» в исполнении выпускников московского высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Актеры приедут в краевую столицу в рамках федерального проекта «Большие гастроли» и губернаторского проекта «Культурные гастроли». Постановка по рассказам В. М. Шукшина станет дипломной работой студентов курса мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина. Постановщиком выступит народный артист России Виктор Низовой.

- Благодаря федеральному и краевому проектам молодые актеры получают опыт выступлений, а зрители наслаждаются разнообразием спектаклей и концертов из других регионов. Это помогает объединять страну в единое культурное пространство, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В основу спектакля «Живут такие люди» легли рассказы Шукшина «Срезал», «Обида», «Владимир Семеныч из мягкой секции».

Посмотреть постановку можно будет в краевом театре драмы. Стоимость билетов начинается от 400 рублей.

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