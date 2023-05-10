Клещи покусали больше 600 человек в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре Хабаровского края рассказали о ситуации с клещами. По состоянию на 10 мая насекомые покусали 661 человека, из них 234 - дети. Каждому, кто обратился к медикам, провели серопрофилактику.

- Присасывания клещей регистрируются практически на всей территории края, кроме Тугуро-Чумиканского района. По данным Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, вирусом клещевого энцефалита инфицировано около трех процентов исследованных клещей, снятых с людей, а клещевым боррелиозом - 48,6 процента, - рассказали в управлении Роспотребнадзора Хабаровского края.

К счастью, случаев заболевания энцефалитом и подозрений на него пока не было.

В каждом районе края территории от клещей обрабатывают специальными растворами. Сейчас отработано около 580 гектаров - это 32 процента - парков, скверов, детских площадок и тропинок. Всего в текущем году планируется обработать больше 1 807 гектаров.

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