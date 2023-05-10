Пройти диспансеризацию в 2023 году могут 35 тысяч жителей Магадана Фото: администрация Магадана

В Магадане проходит диспансеризация и профилактические медосмотры. Им в этом году подлежат 34 836 взрослых жителей города. Первый этап прошли больше 4,5 тысячи человек – это 13,2 процента от плана. И уже есть некоторые результаты.

- Первая группа здоровья выявлена у 546 магаданцев (11,9 процента от прошедших диспансеризацию), вторую группу имеет 941 человек (20,5 процента); третья группа здоровья выявлена у большинства – 3 102 человек (67,6 процента), - рассказали в администрации Магадана.

На второй этап направили 25 человек. Всего, по данным на 26 апреля, диспансеризацию прошли 8 952 человека или 17,7 процента от плана.

Среди детей осмотрам подлежит 18 501 человек, прошли их 9 340 ребят – больше половины. Среди детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации обследовано 98 детей – 73,1 процента от плана.

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