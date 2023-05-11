Педагогов Хабаровского края приглашают к участию в телешоу «Классная тема!» Фото: телеканал «Россия»

Проект «Классная тема!» стартовал в 2022 году и сразу же полюбился зрителям. В 2023 году на телеканале «Россия 1» покажут второй сезон телешоу. Организаторы объявили отбор участников, который продлится до 20 июня. Попробовать свои силы предлагают и педагогам Хабаровского края. Заявки могут подать учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы.

- В прошлом году я подавала заявку на участие в шоу «Классная тема!». Прошла тестирование, записала видеовизитку. На мой взгляд, это хорошая возможность для педагогов заявить о себе, показать, что учитель - это престижно. В таких мероприятиях участвовать важно и нужно, - рассказала Екатерина Колесникова, учитель информатики и математики николаевской школы №1.

Проект «Классная тема!» привлекает внимание к профессии педагога, позволяет проявить себя лучшим учителям. Для участия нужно пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Заявку можно подать через мини-приложение https://vk.com/app8217023.

Телешоу выходит в эфир при поддержке Минпросвещения РФ. АНО «Диалог Регионы» и VK являются информационными партерами проекта.

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