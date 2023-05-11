Впустила в дом преступника: хабаровчанка лишилась всех денег из-за приятеля подруги

Гость украл у женщины 150 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница дома на Центральной улице в Индустриальном районе обратилась в полицию с заявлением о краже 150 тысяч рублей. Накануне она пустила к себе на время пожить подругу с гражданским мужем. Именно мужчина и попал под подозрение правоохранителей. Раньше он уже имел проблемы с законом.

- Мужчину задержали. Он сказал, что знал, где хозяйка квартиры хранит деньги. Дождавшись, пока он уйдет на работу, подозреваемый украл 150 тысяч, ничего не сказав гражданской супруге. Позже он потратил всю сумму, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование дела о краже закончилось. Полиция собрала достаточно доказательств и передала материалы в суд для рассмотрения. Мужчину могут приговорить к лишению свободы на срок до шести лет.

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