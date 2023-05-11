Железнодорожный переезд на улице Салтыкова-Щедрина перекроют 12 мая Фото: Администрация Хабаровска

12 мая на участке улицы Салтыкова-Щедрина будет действовать временный запрет для движения транспорта. Водителям придется выбирать объездные пути для построения маршрутов.

- Дорога будет перекрыта из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде. Ограничения для транспорта начнут действовать 12 мая в 9:30. Уже к 15:30 проезд откроют, - рассказали в городском управлении транспорта.

Из-за перекрытия дороги на Салтыкова-Щедрина изменится и схема движения автобусов 17-го маршрута. Временно они будут возить пассажиров только до перекрытого участка дороги.

Посмотреть изменения в работе общественного транспорта можно на сайте «Транспорт27.рф». Также информацию можно уточнить у диспетчера по номеру 45-00-56.

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