Железнодорожный переезд на улице Салтыкова-Щедрина перекроют 12 мая
Фото: Администрация Хабаровска
12 мая на участке улицы Салтыкова-Щедрина будет действовать временный запрет для движения транспорта. Водителям придется выбирать объездные пути для построения маршрутов.
- Дорога будет перекрыта из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде. Ограничения для транспорта начнут действовать 12 мая в 9:30. Уже к 15:30 проезд откроют, - рассказали в городском управлении транспорта.
Из-за перекрытия дороги на Салтыкова-Щедрина изменится и схема движения автобусов 17-го маршрута. Временно они будут возить пассажиров только до перекрытого участка дороги.
Посмотреть изменения в работе общественного транспорта можно на сайте «Транспорт27.рф». Также информацию можно уточнить у диспетчера по номеру 45-00-56.
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