Автобусы изменят схемы движения до конца лета в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане с 15 мая стартует ремонт Пролетарской улицы. Он продлится вплоть до конца лета. Поэтому восемь маршрутов изменят свою схему движения.

Так, 25-й автобус после остановки «Идея» будет объезжать перекрытие по такому маршруту: ФРЭШ (район дома № 43); улица Якутская: «Минстрой», набережная реки Магаданки (транспортная развязка в районе Кафедрального собора); улица Пролетарская и дальше по привычной схеме.

Автобус №26 от остановки у библиотеки на Якутской улице поедет по ней до минстроя, потом - по набережной Магаданки до транспортной развязки, затем по проспекту Ленина и дальше по прежнему пути.

Автобус №57 доедет до остановки «Лимончик» по набережной, а потом поедет в объезд: по набережной до транспортной развязки, затем по Пролетарской, проспекту Ленина до автовокзала и дальше по установленной схеме.

Более подробное расписание опубликовано на сайте администрации Магадана.

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