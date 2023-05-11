Трое подростков сыграли свадьбу в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент ЗАГС в Еврейской автономной области рассказал, в каком возрасте играли свадьбу молодожены в регионе в апреле. Некоторые из них не стали дожидаться совершеннолетия.

До 18 лет в брак вступили один парень и две девушки. В возрасте 17-24 лет свадьбы сыграли 17 юношей и 23 представительницы прекрасного пола. Замуж в возрасте 25-29 лет вышли 19 женщин, женились в эти годы 17 мужчин.

В возрасте 30-34 лет свои отношения решили зарегистрировать 11 мужчин и 12 женщин, в 35-39 в ЗАГС пришли 15 мужчин и семь женщин. Больше всего представителей сильного пола решили жениться в 40-49 лет. В этом же возрасте подпись в свидетельстве о заключении брака поставили 17 женщин.

В 50-59 лет свадьбу сыграли четыре мужчины и шесть женщин, в 60-70 лет - трое мужчин и одна женщина. Также двое мужчин и одна женщина решили узаконить отношения со своими избранниками в возрасте старше 70 лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.