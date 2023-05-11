«Парту Героя» в честь Антона Щербакова открыли в гимназии Хабаровска Фото: управление образования Хабаровска

В гимназии №1 Хабаровска прошло торжественное открытие «Парты Героя». Ее установили в память о майоре Антоне Щербакове, выпускнике школы.

- Майор Антон Щербаков проходил службу в спецподразделении антитеррористического центра ФСБ России в Хабаровске. Неоднократно выполнял боевые задачи в рамках контртеррористической операции в Чеченской Республике, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

За храбрость и отвагу мужчину наградили медалями Суворова, «За отвагу» и «За участие в контртеррористических операциях».

Он погиб 10 мая 2005 года в Чечне, ликвидируя главаря банды Масхадова. В 2008 году на здании гимназии установили мемориальную доску в честь героя. Антона Щербакова посмертно наградили орденом Мужества. А в музее школы хранится его портрет, который написал известный художник из Хабаровска Алексей Авдеев.

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