Привести в порядок парк имени Гагарина поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, 11 мая проинспектировал парк имени Гагарина. Градоначальник поручил специалистам привести его в порядок: здесь деформировался тротуар, частично испортилась подсветка.

- Мы видим, что сейчас городу нужна структура по управлению зонами отдыха. Парки и скверы - это, своего рода, живой организм, который требует каждодневного ухода. Чтобы их состояние всегда было в надлежащем виде, в течение года необходимо проводить мелкие ремонтные работы. Они позволят долгие годы сохранять места отдыха в хорошем состоянии, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас за состоянием общественных пространств в Хабаровске смотрит управление дорог и внешнего благоустройства. На ремонт деньги выделяет городской бюджет. По планам, новая структура поможет сделать зоны отдыха самоокупаемыми. Руководство будет работать с бизнесом, проводить на площадках мероприятия.

Проект новой структуры нужно предоставить заместителю мэра Александру Прохорцу уже в августе.

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