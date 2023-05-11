Покупателей марихуаны задержали в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Магадана задержала двоих мужчин. Местные жители 30 и 36 лет на двоих купили больше 100 граммов марихуаны. Против них завели уголовное дело.

- Противоправная деятельность фигурантов выявлена оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

По закону 100 граммов наркотика считается крупным размером. Максимальное наказание по этой статье для мужчин – 10 лет колонии. Арестовывать их не стали, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Магадане возбудили уголовное дело против мужчины, который сильно избил своего знакомого. Драка была настолько сильной, что тот чуть не погиб от ударов приятеля. Из-за чего вспыхнул конфликт, неясно. Сообщается, что у мужчины раньше были проблемы с законом.

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