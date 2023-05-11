Устроил кровавые разборки: мужчина едва не убил знакомого в Магадане

Конфликт мужчин закончился уголовным делом в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

Магаданцу грозит срок в колонии за нападение на знакомого. Пострадавший чудом выжил после жестокой схватки.

Конфликт между мужчинами вспыхнул в квартире дома на Речной еще в апреле. 36-летний житель областного центра избил своего 34-летнего приятеля, после чего был задержан на месте преступления.

- Заведено дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - уточнили в УМВД России по Магаданской области.

Подозреваемый раньше уже имел проблемы с законом. Это может повлиять на решение суда и ужесточить наказание. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком на 10 лет. Расследование дела еще продолжается.

Ранее отец напал на свою двухлетнюю дочь. От побоев ребенок умер в реанимации.

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