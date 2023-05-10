Умерла от побоев отца: в Хабаровском крае двухлетний ребенок скончался в реанимации после покушения на убийство

Мужчина сначала бил дочь поленом, затем - резал ножом. Тематическое фото Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО

Жуткая история о попытке убийства двухлетней девочки завершилась трагически. Напомним, что малышку жестоко избил 35-летний отец. Мужчина не просто колотил дочь, но и применял нож. За жизнь ребенка боролись врачи.

ОТЕЦ ПЫТАЛСЯ УБИТЬ ДОЧЬ

Все случилось в ночь с 1 на 2 апреля в поселке 52 километр (район имени Лазо). По информации правоохранительных органов, мужчина напал на ребенка и начал бить. Колотил зверски: сначала поленом, затем - резал ножом.

От ребенка мужчину оттащила мама малышки. Она же вызвала полицию и скорую помощь. Где она была до и в момент нападения - остается загадкой, правоохранительные органы об этом пока не говорят. Мотивы отца пока не раскрываются, известно, что ранее он лечился в психоневрологическом интернате. Диагноз также остается в тайне.

ОТЕЦ НАПАЛ НА ДОЧЬ ПОД ХАБАРОВСКОМ

Мужчину задержали в тот же день, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Практически месяц врачи пытались спасти жизнь девочки, но травмы оказались слишком тяжелыми. Малышка скончалась в реанимации на прошлой неделе.

- У ребенка были черепно-мозговая травма и отек головного мозга, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник в системе здравоохранения края.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Подозреваемого отправили в СИЗО, ему грозит до 15 лет колонии. Проверка правоохранительных органов выявила нарушения в работе органов опеки. По данному факту заведено уголовное дело о халатности.

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