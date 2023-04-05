Бил поленом и резал ножом: появились подробности покушения на убийство двухлетней девочки в Хабаровском крае

Удалось выяснить, что мужчина не просто колотил малышку, а еще и резал ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Дело о попытке убийства двухлетнего ребенка в Хабаровском крае обрастает подробностями. Напомним, что девочку, по версии следствия, зверски избил 35-летний отец. Удалось выяснить, что мужчина не просто колотил малышку, а еще и резал ножом.

ОТЕЦ ИЗБИЛ МАЛЕНЬКУЮ ДОЧЬ ПОД ХАБАРОВСКОМ

ЧП случилось в ночь с 1 на 2 апреля в поселке 52 километр (97 километров от Хабаровска). По данным правоохранительных органов, отец набросился на свою дочь и начал избивать. Сначала наносил удары поленом, затем схватился за нож.

Отца от дочери оттащила мама малышки. Где она была до нападения - пока неясно. Женщина вызвала скорую и полицию. Мотивы отца пока неизвестны, их устанавливает следствие. Ранее мужчина лечился в психоневрологическом интернате, диагноз не раскрывается.

ОТЕЦ ПЫТАЛСЯ УБИТЬ РЕБЕНКА

Мужчину задержали в тот же день, ребенка увезли в больницу. Девочка была в тяжелом состоянии. Малышка находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего».

- Ходатайство следователя об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу поддержано прокурором района имени Лазо в суде. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры края.

Проверка также выявила нарушения в работе органов опеки.

- Заведено уголовное дело по статье «Халатность» по факту отсутствия должного контроля и надзора за семьей со стороны органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отцу грозит до 15 лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Избил до реанимации: отец пытался жестоко расправиться с двухлетней дочерью в Хабаровском крае

Жителя Хабаровского края задержали за покушение на убийство двухлетней дочери (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Избил ребенка за кусок колбасы: в Хабаровском крае отчим измывался над детьми под носом у пьющей матери

Жителя Хабаровского края осудят за нанесение побоев ребенку и свояченице (подробнее)

Избил пятимесячную дочь: отец отомстил пропавшей жене, изрезав ножом младенца в Амурске

Пятимесячную девочку избили и порезали ножом в Амурске (подробнее)