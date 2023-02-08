Избил пятимесячную дочь: отец отомстил пропавшей жене, изрезав ножом младенца в Амурске

Соседи нашли пятимесячную девочку с синяками и следами порезов на теле Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЧП с ребенком в городе Амурске обрастает новыми подробностями. Напомним, что соседи 4 февраля нашли пятимесячную девочку с синяками и следами порезов на теле. По словам очевидцев, повреждения малышке нанес ее собственный отец.

НЕТ СЛОВ

Накануне 20-летние мать и отец малышки выпивали дома. Когда алкоголь закончился, женщина вызвалась сходить за добавкой. Жены долго не было, поэтому мужчина начал ее искать. Поиски успехом не увенчались, и амурчанин озверел.

- Говорят, что после того, как он жену не нашел, начал бить ребенка. На девочке нашли следы порезов, а рядом с кроваткой - нож. Бедная малышка, не могу спокойно об этом рассказывать, - поделилась с «КП» - Хабаровск» знакомая с ситуацией девушка, пожелавшая сохранить анонимность.

По ее словам, девочку нашли соседи. Как они попали в квартиру - собеседница точно не знает. Предположительно, фотографии повреждений на лице ребенка тоже сделали они. На кадрах на лице младенца виден порез и синяк. Также речь шла о следах зубов на щеке.

РЕАКЦИЯ

Сейчас ребенок находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь. Жизнь и здоровье девочки вне опасности. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы. СКР по данному факту завел уголовное дело.

- В ходе расследования будет дана всесторонняя оценка действиям родителей ребенка, допрашиваются свидетели случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою проверку проводит прокуратура Хабаровского края.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и учреждения здравоохранения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Семья характеризуется не лучшим образом: супруги периодически выпивают. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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