Избил до реанимации: отец пытался жестоко расправиться с двухлетней дочерью в Хабаровском крае

Состояние девочки тяжелое, она находится в реанимации. Тематическое фото Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО

В Хабаровском крае 35-летний мужчина подозревается в попытке убийства собственной дочери. По версии следствия, он избил двухлетнего ребенка. Заведено уголовное дело.

ЧП случилось в районе имени Лазо в ночь на 2 апреля. По неподтвержденной информации, мужчина набросился на дочь с палкой, затем начал бить ножом. Мотивы пока неизвестны, их предстоит установить следствию. Ранее мужчина лечился в психоневрологическом диспансере, диагноз не раскрывается.

ОТЕЦ ИЗБИЛ 2-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ

Как о жестокости отца узнали правоохранительные органы - не сообщается. Также неизвестно и где была мама малышки в момент нападения. Отца задержали, ребенка экстренно отвезли в больницу. Сейчас за жизнь девочки борются врачи больницы имени Владимирцева в Хабаровске.

- Состояние девочки тяжелое, находится в реанимации, врачи делают все возможное для спасения ее жизни, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава региона.

ОТЕЦ ПЫТАЛСЯ УБИТЬ РЕБЕНКА

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство малолетнего». Максимальное наказание - до 15 лет колонии.

- Следователи незамедлительно выехали для производства осмотра места происшествия, провели ряд следственных и процессуальных действий, допросили свидетелей. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Семья на профилактическом учете не состояла. Следствие также проверит сотрудников органов опеки и попечительства.

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