«Била, потому что не люблю»: мать из Хабаровска морила двоих детей голодом, колотила и душила дочь подушкой

Малыши плохо ели, подвергались насилию и были не нужны родной матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске 27-летняя девушка отправилась за решетку за свои жуткие методы воспитания. Ирина (имя изменено - прим. ред.) заставила двоих своих детей пройти через ужасы. Малыши плохо ели, подвергались насилию и не были нужны родной матери.

Сама Ирина из детского дома, поэтому как никто другой должна была знать о важности заботливых родителей рядом. В 23 года она стала мамой: у нее родился сын, в 2021 году на свет появилась дочь. Растила малышей девушка одна, и делала она это изуверски.

Вторая беременность для Ирины была нежелательной. Ребенка она все же решила оставить, родила, но отец малышки никак не помогал. Из-за всего этого у девушки появилась неприязнь к детям, которая выливалась в агрессию. Особенно доставалось трехмесячной девочке.

«НЕ МЕШАЙ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР»

Мать не особенно заботилась о том, что едят дети и едят ли вообще. Могла покормить двухлетнего сына и новорожденную дочь разведенным коровьим молоком да уйти на пару дней в загул. Мальчика иногда брала с собой, но девочку всегда оставляла дома. Уходя, Ирина прекрасно слышала плач малышки, но все равно закрывала дверь снаружи.

Когда дочь плакала, мать успокаивала ее кулаками. Чтобы не мешала смотреть телевизор или отдыхать. В моменты особенного отвращения к малышке Ирина душила ее подушкой. Ко врачам ребенка она не водила, чтобы те не увидели кровоподтеки с гематомами на теле грудничка. А когда все же показывала малышку педиатру, то говорила: «Она сама падает с дивана». Сына ко врачам Ирина тоже предпочитала не водить, иначе увидели бы его истощение.

«Я ЕЕ НЕНАВИЖУ»

- По версии девушки, дочь она возненавидела из-за того, что отец малышки ей не помогал и связь с ними не поддерживал. Девочку она не любила и вообще не хотела, поэтому била. На фоне этого у нее якобы развилось депрессивное состояние, поэтому и творила это все с детьми. Истощение малышей мать видела, но ко врачам их не вела, потому что «хотела посмотреть, что будет дальше» - это дословно, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

Своими переживаниями Ирина поделилась со специалистами центра социальной помощи. Им она рассказала о том, что бьет ненавистную дочь, плохо кормит детей и оставляет их одних, потому что ей тяжело. Девушка просила экстренной консультации, специалисты среагировали быстро: малышей изъяли, положили их в больницу. Ирину лишили родительских прав и отдали под суд.

РЕАКЦИЯ

Уголовное дело было заведено по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением», «Причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Истязание». Свою вину Ирина не признала, все время твердила о своей депрессии. Хотя специалисты подобного состояния у нее не выявили.

- По уголовному делу всесторонне исследованы обстоятельства совершения инкриминируемых женщине преступлений. Следствием допрошены свидетели, получены результаты судебных экспертиз, проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили передать уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

ОФИЦИАЛЬНО

Во время судебных заседаний Ирина вела себя агрессивно: ругалась, повышала голос и грубила. Даже перед присяжными девушка не угомонилась. Как итог - виновна.

- Суд, с учетом позиции прокуратуры Индустриального района, назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Снытко, помощник прокурора Индустриального района.

Семья Ирины состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Соцработники ее навещали и отражали в журнале в том числе бытовые условия. Согласно записям, в съемной квартире у девушки было чисто, одежда - аккуратно сложена на стульях, еда была, но не про запас. Достаток со всеми пособиями - от 50 до 70 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алина Якубова, психолог по работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении:

- Здесь проблема очень обширная, и мне нужно поработать с человеком, чтобы понять, что именно спровоцировало девушку на физическую агрессию по отношению к ребенку. Да, к сожалению, существует такой феномен, как неприязнь к детям после разрыва отношений. Так как часто малыши остаются с мамой, то именно она начинает испытывать эти деструктивные чувства. В такие моменты важно осознать: «Да, я начинаю отрицать детей, потому что мне сделал больно их отец», постараться понять, что малыши-то ни в чем не виноваты, и немедленно обращаться в центры социальной помощи или ко психологам. В противном случае эмоции будут копиться, и пострадает как мать, так и ребятишки.

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