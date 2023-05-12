Первый этап посевной кампании завершается в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Несмотря на затяжные холода, посевная кампания в регионе идет по графику. Фермеры заканчивают сеять ранние зерновые культуры и уже скоро приступят к посадке кукурузы, картофеля и масличных культур. Уже засеяно 1,5 тысячи гектаров земель пшеницей, больше одной тысячи - ячменем, почти 1,8 тысячи - овсом. В ближайшие дни к работе подключатся аграрии Амурского и Бикинского районов.

- В 2023 году сельхозпроизводители компенсировали затраты на покупку техники и оборудования, уплату лизинговых платежей, проведение агротехнологических работ, закупку удобрений и запчастей, защиту растений, на производство овощей, - сказала Алена Селезнева, и. о. первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Общая посевная площадь в регионе в этом году составит более 60 тысяч гектаров.

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