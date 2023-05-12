Впечатался в автобус: легковушку сплющило при лобовом столкновении с «ПАЗом»

Автомобиль разбился, выехав на встречную полосу, в Хабаровске
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Жуткая авария случилась в районе остановки «Школьной» в Хабаровске 12 мая. Водитель «Хонды-Фит» выехал на встречку и на полном ходу протаранил «ПАЗик».
- Пострадали водитель и пассажир легковушки. Их состояние сейчас уточняется, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.
Легковушку сплющило при лобовом столкновении с ПАЗом
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Очевидцы говорят, что пассажир иномарки сильно кричал после аварии, а водителя зажало в сплющенном авто. Они оба были в крови, но живы.
На место прибыли скорая, сотрудники ГИБДД и МЧС. Пострадавших достали из машины и увезли в больницу.
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