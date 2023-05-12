Пропавшего рыбака 10 дней ищут в Хабаровском крае Фото: ДПСО «Лига Спас»

10 дней прошло с момента пропажи Каширина Алексея Семеновича. 54-летний мужчина 2 мая отправился на рыбалку в районе протоки Хоринская-Иннокентьевская и бесследно исчез. Его искали сотрудники МЧС и волонтеры, но безрезультатно.

- Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Алексея Семеновича, просим позвонить по телефону +7 914 167-37-77, - обратились к неравнодушным волонтеры ДПСО «Лига Спас».

У мужчины среднее телосложение, рост 168 сантиметров, русые волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи на нем были зеленая кепка, энцефалитный зеленый костюм с серо-коричневыми брызгами. Рыбак передвигался на лодке «Казанка-5м2» с мотором «Ямаха».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.