«Хапнули» для храбрости: двух шатающихся мужчин не пустили в самолет из Магадана

Двух бурятов не взяли на борт самолета «Магадан – Иркутск» Фото: УТ МВД России по ДФО

Двое граждан Республики Бурятия 10 мая собирались лететь рейсом «Магадан - Иркутск». Находясь около трапа, они привлекли внимание сотрудников аэропорта. Мужчины шатались и во весь голос вели «светскую беседу». Им сделали несколько замечаний, но реакции не последовало. Сотрудникам пришлось вызывать транспортную полицию, чтобы угомонить шумных пассажиров.

- По решению правоохранителей мужчины не были допущены до полета. На них составили протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Административка предусматривает арест сроком до 15 суток. Кроме этого мужчинам пришлось покупать новые билеты на самолет, так как истек срок сдачи тех, что они приобрели ранее.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.