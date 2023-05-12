Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открылся в Хабаровске Фото: минспорта Хабаровского края

В Хабаровске открылось региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Здесь молодые люди смогут пройти курс обучения военно-прикладному делу.

- В течение последних 30 лет в нашей стране исчезла начальная военная подготовка в школах, значительно уменьшилось количество военных кафедр в вузах, снизилась активность ДОСААФ, мало внимания уделяется воспитанию патриотизма в учебных заведениях. Умение держать в руках оружие и защищать Родину, оказывать медицинскую помощь должно стать обязательной частью воспитания, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

В Хабаровске отделение открылось на базе Краевого центра единоборств. В первый набор попали 305 курсантов 14-18 лет. Их подготовкой займутся больше 20 инструкторов. Юноши пройдут обучение по дополнительной программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание». Она рассчитана на 144 часа. Занятия начнутся с 15 мая.

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