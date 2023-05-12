Четыре новых отделения открылись в детской поликлинике № 17 в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

С недавнего времени детская поликлиника №17 переехала в новое здание на Краснореченскую, 177 Б. Помещение оказалось гораздо просторнее предыдущего. Это позволило открыть в поликлинике четыре новых отделения:

- неотложной помощи;

- лечебной физкультуры;

- групповых и индивидуальных занятий;

- реабилитации.

Медучреждение получило больше 200 новых аппаратов для диагностики и лечения детей. Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В отделении реабилитации установлено современное физиотерапевтическое оборудование, комплект тренажеров для детей с патологиями опорно-двигательного аппарата после травм и операций.

Благодаря модернизации поликлиники сократилось время ожидания приема у врачей. Теперь специалисты смогут обслуживать 28 тысяч пациентов в год.

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