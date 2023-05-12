«РЖД» инвестируют 161 миллиард рублей в Хабаровский край в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с гендиректором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. На повестке были вопросы касательно перспектив дальнейшего сотрудничества региона с компанией и развития ж/д инфраструктуры.

- Хабаровск - один из крупнейших узлов на Транссибе. Практически вся экономика развернулась на восток, и все пути идут через Хабаровский край. В этом году планируется сдать 31 объект на территории региона, а общий объем инвестиций составит 161 миллиард рублей, - сказал Олег Белозеров.

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона - стратегически важный проект для Хабаровского края. Чем выше провозная способность, тем быстрее наращиваются производственные мощности морских портов Ванино и Советской Гавани. А увеличение объемов инвестиций положительно отражается на благосостоянии жителей региона.

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