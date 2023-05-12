Тысячи туристов посетили Хабаровский край на майских выходных
Фото: Администрация Хабаровска
Туризм в Хабаровском крае продолжает развиваться, что подтверждает свежая статистика за длинные майские выходные. За несколько дней в регионе побывало около 20,5 тысяч гостей, в то время как за тот же период 2022 года – около 19 тысяч. Поток туристов вырос на 7,8 процентов. Особенно популярными оказались отдых на природе и туры выходного дня.
- Учитывались показатели в период с 29 апреля и по 9 мая с учетом экскурсантов. Высокий спрос был на отдых в глэмпингах, на территории турбаз и загородных комплексов. С приходом тепла туроператоры запустили сплавы по рекам и трекинговые походы, организовывали обзорные экскурсии по Хабаровску, туры в национальные села, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.
Популярность Хабаровска среди туристов подтверждает и статистика за 6-9 мая, опубликованная «Аэрофлотом». Город вошел в топ-10 направлений внутренних авиалиний.
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