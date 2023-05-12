Речная навигация началась в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алина Леонтьева

В городе Юности стартовала речная навигация. Суда компании «КомПасс» будут перевозить пассажиров по трем маршрутам:

- к селу Пивань;

- к селу Нижние Халбы;

- по скоростной линии Комсомольск – село Богородское – Николаевск.

Пока суда не ходят от Комсомольска до Николаевска. Скоростной маршрут планируют запустить 27 мая. Первый рейс отправится с набережной города Юности в 7:40, а в обратном направлении – 29 мая. До начала июня на маршруте будет курсировать только одно судно.

Все теплоходы перед началом сезона прошли проверку. Их отремонтировали и покрасили. Для пассажиров стоимость проезда сохранится на уровне 2019 года. Разницу перевозчикам компенсируют из краевого бюджета. Детский билет можно купить за полцены.

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