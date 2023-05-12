Ледоход на Амуре закончился в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

В 2023 году ледоход в Хабаровском крае прошел без паводков и каких-либо ЧП. Территории вдоль Амура остались незатопленными, как это случалось раньше. Специалисты зафиксировали сход последних замерзших глыб в Николаевском районе. Это произошло на несколько дней раньше, чем обычно.

- Гидрологическая обстановка в устье Амура и на других реках, где подъемы воды во время ледохода могут вызывать подтопления, находится в зоне особого внимания. Уровни воды у населенных пунктов Ульчского и Николаевского районов снижаются, угрозы для жилого сектора нет, – сказал Павел Листратенко, глава отдела предупреждения ЧС комитета по гражданской защите.

По словам гидрологов, предпосылок к появлению паводков пока нет. Однако жителей региона призывают соблюдать осторожность у воды, особенно во время сезонных колебаний ее уровня. Особенно внимательными стоит быть рыбакам и туристам. Родители должны следить за тетьми и не подпускать их близко к водоемам.

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