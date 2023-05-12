Санаторий «Уссури» возобновит работу в Хабаровском крае Фото: Александр Янышев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с представителями профсоюзных организаций региона, чтобы обсудить вопросы социально-трудовой сферы. Одной из тем на повестке стало возобновление работы санатория «Уссури». Участников встречи интересовала дальнейшая судьба простаивающего учреждения.
- Идея возродить санатори жива. Более того, в 2023 году планируем заключить концессионное соглашение в рамках программы «Дальневосточная концессия» по линии Минвостокразвития РФ. Основной профиль останется прежним – санаторным. Акцент делаем на оздоровлении наших людей. «Уссури» будет жить, – сказал Михаил Дегтярев.
Первые шаги на пути к открытию санатория уже сделаны. Краевое правительство ведет работу по консолидации земли и передачи некоторых объектов учреждение в собственность региона.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru