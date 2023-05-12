Присвоила половину денег коллег: чиновницу в Бикине осудили за мошенничество

Сотрудница администрации присваивала себе зарплаты коллег в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Бикинском районе Хабаровского края вынесли приговор бывшей сотруднице администрации. Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием своего положения.

- Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Женщина заключала фиктивные договоры об оказании услуг и завышала себе зарплату в документах. В итоге она присвоила больше миллиона рублей.

Все это привело к тому, что другим сотрудникам администрации не хватило денег на зарплаты: коварная чиновница зачислила на свой счет больше 40 процентов от годового зарплатного фонда администрации.

Свою вину женщина признала. В итоге ее приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года. Прокуратура также направила иск о взыскании с нее причиненного ущерба, суд его удовлетворил.

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