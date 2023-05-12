Проверить квалификацию смогли безработные в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Новый проект для тех, кто ищет работу, стартовал в Хабаровском ране. Теперь им выдают специальные сертификаты от центра занятости, по которым можно бесплатно сдать экзамен и проверить свою квалификацию. Первое тестирование прошло накануне.

- Новшеством для региона является то, что для безработных и тех, кто ищет работу, оплачивать профессиональный экзамен будет центр занятости с помощью такого сертификата. Его стоимость равна стоимости профессионального экзамена в центре оценки квалификации. Хабаровский край - пока единственный субъект России, где предусмотрена такая возможность, - рассказала Наталья Мартыненко, зампред комитета по труду и занятости населения правительства края.

Чтобы получить такой сертификат, нужно пройти регистрацию на сайте «Работа в России» как соискатель. Потом обратиться в центр занятости. Сдавать экзамен можно по нескольким направлениям. Скоро, к слову, пройдет тестирование для бухгалтеров.

С полным перечнем можно познакомиться на сайте краевого комитета по труду и занятости. Всего на сертификаты в 2023 году выделят 400 тысяч рублей.

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