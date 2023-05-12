Лесной пожар полыхает рядом с поселком в Хабаровском крае Фото: скриншот

Тяжелая пожароопасная обстановка сохраняется в Хабаровском крае. В 11 районах установлен самый высокий класс опасности. Но ситуация пока не налаживается.

Сильный лесной пожар вспыхнул 12 мая в Солнечном районе. Пал быстро распространился по сухой траве и очень близко подошел к близлежащему населенному пункту - рабочему поселку Горному. На кадрах из соцсетей видно, как огонь горит рядом с жилыми домами.

На месте уже работают пожарные, они устраняют очаг возгорания.

- На месте работает краевая противопожарная служба, ПЧ №75, угрозы населенному пункту нет, - сказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока в регионе действует особый противопожарный режим, разводить костры и жечь траву запрещено. За это предусмотрен крупный штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Специалисты Госпожнадзора работают с населением в усиленном режиме.

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