Солнечную субботу обещают Хабаровску 13 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суббота - самое время для отдыха на свежем воздухе, тем более что погода в Хабаровске 13 мая будет всячески располагать к этому. Воздух в городе днем прогреется до +23. Тепло будет разбавлять легкий ветер, скорость которого будет достигать 9-14 метров в секунду. Ночью температура опустится до 6-8 градусов.

Хорошая погода ожидается 13 мая на большей территории Хабаровского края. Только в северных районах возможны небольшие осадки. Скорость ветра местами поднимется до 14 метров в секунду.

В южных районах температура ночью будет +5…+10 градусов, а днем дойдет до +24. В центральной части региона возможны ночные заморозки - от -1 до +9, но днем отметка на термометре шагнет далеко за ноль. Воздух прогреется до +12…+24 градусов. На севере края ночью будет от -5 до +9, а днем от ноля до +24 градусов.

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