О судьбе районной больницы в прямом эфире рассказал глава Амурского района Фото: ЦУР Хабаровского края

Жители Амурского района смогли задать волнующие вопросы главе в прямом эфире. Трансляция с Павлом Боровлевым прошла в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Например, людей интересовала судьба районной больницы и ее сотрудников, которых часто сокращают. Они спрашивали, как на качестве услуг отразится оптимизация.

- Объединяются три больницы - две комсомольские и одна амурская с больницей имени Шевчука в Комсомольске-на-Амуре. Давно обсуждалось, почему министерство здравоохранения приняло такое решение. Ни для кого не секрет, что в последние годы наша больница испытывала большой дефицит кадров. А если дефицит кадров, значит, объем зарабатываемых средств при предоставлении услуг по здравоохранению они не могли обеспечить. В больнице на сегодня в районе 43 процента обеспеченности медицинскими кадрами, - рассказал Павел Боровлев.

По его словам, в районе не хватает гинеколога, гастроэнтеролога и кардиолога. И пока больница не зарабатывала, рос долг по кредитам. Проблемы остались и сейчас. Учреждение должно деньги за тепло и электричество. Павел Боровлев встречался с человеком, который может стать главврачом. Он пообещал, что не пострадает ни один специалист.

Он отметил, что в состав больницы входят филиалы в Эльбане и Литовке, а также ФАПы и амбулатории. Они продолжат работать на базе медучреждения, в Комсомольск ездить никому не придется. Наоборот, оттуда будут приезжать узкие специалисты, которых не хватало раньше.

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