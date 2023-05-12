Провериться на ВИЧ предлагают жителям Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 по 20 мая в Хабаровском крае традиционно пройдет неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Жители региона смогут провериться на наличие инфекции абсолютно бесплатно, безболезненно, анонимно и быстро.

- Специальный автомобиль с фирменным логотипом «Тест на ВИЧ. Это важно» будет ждать жителей и гостей города перед центральными воротами парка культуры и отдыха «Динамо» в предстоящую субботу, 13 мая, с 12:00 до 15:00, - рассказали в «Центре антиСПИД».

Каждому участнику специалисты готовы рассказать всю информацию о ВИЧ и СПИД, их способах передачи и профилактике. Специалисты уточняют: знание своего статуса снижает риск передачи инфекции другим людям на 70 процентов, а тестирование - неплохая мера профилактики.

Акция проводится в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа, который отмечается 21 мая.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.