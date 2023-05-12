Знала про противопожарный режим: 60 поджигателей оштрафуют в ЕАО

60 поджигателей оштрафуют в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

В Еврейской автономной области сохраняется сложная противопожарная обстановка. С 5 по 11 мая пожарные потушили 84 возгорания. Жителей просят быть внимательными и не забывать о правилах безопасности.

Например, 10 мая в районе Щукинка-3 женщина решила сжечь траву рядом со своим деревянным домом. Она установила бочку, в которую сложила растения и подожгла их. Из емкости выпали горящие ветки, и ЧП могло бы случиться, если бы не соседи. Против биробиджанки составили протокол.

- Знала, что был установлен особый противопожарный режим, но думала, что в бочке сжечь можно. Не думала, что огонь попадет на сухую траву, - написала в своем объяснении нарушительница.

Всего подобных случаев зарегистрировали 60. В Амурзете спасатели быстро потушили огонь, пока он не перешел на дома, рядом с которыми траву жег мужчина.

Специалисты говорят, что именно такие люди и усложняют ситуацию. Они даже верят, что таким способом борются с клещами и удобряют почву.

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