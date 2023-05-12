100 тысяч рублей за слитые интимные фото подруги заплатил житель Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Хабаровска решил насолить своей знакомой и выложил в соцсети ее интимные фотографии. Ситуация не осталась незамеченной: девушка написала заявление, против мужчины завели уголовное дело.

Суд признал его виновным, молодой человек должен был выплатить моральный ущерб. За это дело взялись приставы.

- Судебный пристав после возбуждения исполнительного производства уведомил об этом должника и предупредил об ответственности за неисполнение судебного решения. Также в ходе исполнительных действий сотрудник службы сделал ряд запросов в регистрирующие органы с целью выявления имущественного положения должника и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах гражданина, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге мужчина не только компенсировал моральный вред, но и заплатил исполнительский сбор - семь тысяч рублей за то, что не вовремя исполнил решение суда.

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