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НовостиОбщество12 мая 2023 7:43

100 тысяч рублей за слитые интимные фото подруги заплатил житель Хабаровска

Против него завели дело
Василина ВАСИЛЬЕВА
100 тысяч рублей за слитые интимные фото подруги заплатил житель Хабаровска

100 тысяч рублей за слитые интимные фото подруги заплатил житель Хабаровска

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Хабаровска решил насолить своей знакомой и выложил в соцсети ее интимные фотографии. Ситуация не осталась незамеченной: девушка написала заявление, против мужчины завели уголовное дело.

Суд признал его виновным, молодой человек должен был выплатить моральный ущерб. За это дело взялись приставы.

- Судебный пристав после возбуждения исполнительного производства уведомил об этом должника и предупредил об ответственности за неисполнение судебного решения. Также в ходе исполнительных действий сотрудник службы сделал ряд запросов в регистрирующие органы с целью выявления имущественного положения должника и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах гражданина, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге мужчина не только компенсировал моральный вред, но и заплатил исполнительский сбор - семь тысяч рублей за то, что не вовремя исполнил решение суда.

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