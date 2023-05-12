Троих пропавших на воде людей ищут спасатели Хабаровского края Фото: МЧС Хабаровского края

Днем 12 мая в районе садового товарищества «АЗС» в карьер с водой съехала машина, в которой были два человека. Один мужчина успел выплыть, второй - нет. Его отправилась искать группа из трех специалистов. Надев гидрокостюмы, спасатели тросами вытянули авто на берег. Мужчина был в салоне, его тело передали оперативникам.

- Еще две поисковые операции продолжаются. Так, на озере Мылки второй день работают водолазы. По данным ОМВД по Комсомольску-на-Амуре, мужчина 1956 года рождения 4 мая предположительно утонул в этом водоеме. За день 11 мая группой спасателей-водолазов выполнено шесть спусков, обследовано пять тысяч квадратных метров дна. Поиски результата не дали и продолжаются, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, 11 мая за помощью спасателей обратились полицейские Солнечного района. Они попросили найти двух мужчин, которые в сентябре прошлого года могли утонуть на реке Горин. На место выехали три человека.

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