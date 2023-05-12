Сергей Кравчук проверил ход ремонта дорог в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал ремонт дорог. Ход работ на улицах Фруктовой и Краснодарской проверил мэр города. Их делают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Хабаровск в этом году продолжает работать по национальной программе. План ремонта мы формируем, исходя из обращений жителей города. Это работа комплексная с обустройством дорожного покрытия, кюветов, тротуаров, освещения, - сказал мэр Хабаровска.

В прошлом году Сергей Кравчук встречался с жителями Березовки, и они попросили привести улицу Фруктовую в порядок. По поручению мэра ее внесли в список дорог на 2023 год. Работы на участке от Федоровского шоссе до Камышовой начались 15 апреля.

Сейчас здесь решили проблему с водоотведением. Теперь дома и саму дорогу не будет подтапливать. Остальные работы идут по графику. Контролировать их мэр попросил самих жильцов. А до 30 июня он попросил предусмотреть устройство дополнительных съездов к капитальным строениям.

Затем Сергей Кравчук отправился на Краснодарскую. Здесь ремонт будет проходить в два этапа. В этом году отремонтируют участок от дома 102 Б по улице Краснодарской до границы с улицей Светлой, в следующем - в планах улицы Яровая и Конторная до выхода на федеральную трассу.

Мэр города заметил один очевидный недочет: сметой проекта не предусмотрен тротуар. Он поручил это срочно исправить.

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