Подростка на мопеде сбили в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

Серьезная авария произошла 12 мая около дома №10 по улице Речной в Магадане. Ее участниками стали иномарка и мопед. На двухколесном транспорте ехал подросток.

- 30-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Crown, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 15-летнему водителю мопеда Honda Dio, - рассказали в ГИБДД Магадана.

Оказалось, что у подростка не было прав. Он получил серьезные травмы, его отвезли в больницу.

Сотрудники полиции работают на месте аварии. Им предстоит выяснить все подробности дорожно-транспортного происшествия.

В ГИБДД обратились к родителям с просьбой не пускать за руль детей. Инспекторы попросили спрятать от них ключи от транспортных средств и запретить водить их без прав и опыта. Теперь подростку и его родителям грозит административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.

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