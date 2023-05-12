Прослушивание в школу Табакова пройдут больше 60 жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

У школьников Хабаровского края впервые появится возможность пройти прослушивание в театральную школу Олега Табакова без затратной поездки в Москву. Попытать свои силы будущие абитуриенты смогут уже в предстоящие выходные, 13 и 14 мая. Это единственное учреждение, в котором есть раннее актерское образование.

Заявки на прослушивание подали около 60 юных хабаровчан. Они подготовят программу для выступления. У них есть уникальная возможность получить высшее образование уже к 20 годам. Отбирать лучших будет Владимир Машков, художественный руководитель школы, и ее педагоги.

- В первую очередь при отборе мы учитываем внимательность, искренность, органичность, владение речью и телом. Поступающие, отобранные комиссией, будут участвовать в отборочных турах в Москве. По итогам финала 24 человека станут нашими студентами. Они будут бесплатно учиться у лучших артистов России и жить в школе-пансионе в историческом центре Москвы, - рассказал Владимир Машков.

С первого курса студенты выходят на сцену Театра Олега Табакова наравне с профессиональными артистами. Через пять лет выпускники получают диплом.

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