Жительница Магаданской области украла у мужчины паспорт, чтобы выйти за него замуж
Фото: Даниил ОПАРИН
Любовь накрыла с головой жительницу Ольского района Колымы. Она так сильно захотела замуж за своего избранника, что украла его паспорт. Правда, тот пошел не в ЗАГС, а в полицию.
У 61-летнего мужчины документ украла женщина, на 10 лет его младше. Накануне они проводили вместе время.
- Ночью они совместно распивали алкоголь у него дома. После того как мужчина уснул, предприимчивая гостья похитила его мобильный телефон, а также кошелек с банковской картой и паспорт, которые лежали в комоде, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
В этот же день женщина решила воспользоваться картой «будущего мужа» и пошла на шоппинг, который вышел в 25 тысяч рублей. А на допросе рассказала, что планировала подать заявление в ЗАГС, чтобы их поженили. Но не успела.
Против женщины завели два уголовных дела – за кражу паспорта и денег. Ей грозит шесть лет колонии.
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