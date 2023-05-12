Новые маршруты по региону презентуют экскурсоводы Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. В минтуризма проходят практические и теоретические экзамены. Сначала специалисты проходят тест, а потом, если хорошо его сдадут, - выступают перед комиссией. После этого им выдадут аттестат, бейдж, а сведения об этом внесут в реестр.

- Мы уже провели пять заседаний. Соискатели сдавали экзамены как очно, так и в дистанционном формате. Успешно прошли все испытания 13 экскурсоводов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре, а также три гида-переводчика. Времени для прохождения аттестации остается все меньше, с 1 июля оказывать экскурсионные услуги туристам без аттестата и именного нагрудного бейджа будет запрещено, - рассказала Валентина Неретина, ведущий эксперт министерства туризма края.

Один из этапов аттестации – презентация экскурсии по региону. Некоторые из экзаменуемых составляют новые проекты, как, например, это сделал Владислав Чернов, кандидат исторических наук доцент Высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса ТОГУ.

Его маршрут проходит по центру Хабаровска – там, где зарождался город. Экскурсия знакомит потенциальных туристов с прошлым зданий Алексеевской улицы, ныне – Муравьева-Амурского. Раньше там были доходные дома и гостиницы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.