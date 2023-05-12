Около семи миллионов рублей отдали мошенникам пенсионеры из Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Два пенсионера из Хабаровска попались на уловки мошенников и отдали им круглую сумму. Так, 61-летняя жительница Индустриального района увидела в Сети рекламу, которая пообещала неплохой доход от продажи акций крупных банков.

- Потерпевшая оформила кредиты, добавила личные накопления и перевела инвесторам около одного миллиона рублей. В реальности за броским постером скрывались аферисты, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

«Высокий заработок с помощью нейронной сети» - такую рекламу увидел и 69-летний мужчина из Центрального района. Целый месяц он переводил аферистам деньги. В общей сложности он отдал им шесть миллионов, которые копил много лет.

После того, как мошенники получили деньги, перестали выходить на связь. Против них заведено уголовное дело. Полиция ищет преступников.

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