Сделать подходы к школам безопаснее поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Центральном районе Хабаровска обустраивают тротуары. Работы проверил мэр города и поручил уделить внимание тем, что ведут к социальным учреждениям города.

- Наша основная задача, чтобы дети к началу учебного года безопасно могли пройти к любому учебному заведению, детскому саду, – сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Ремонт вовсю идет около хореографического центра, скоро он начнется рядом со школой №33. Мэр проверил работы по Калинина, 55.

Одна из местных жительниц рассказала, что у лестницы здесь не было ограждения. Зимой это становилось огромной проблемой из-за наледи. Но сейчас работы идут капитальные. По этой лестнице в детский сад ходят дети, и скоро она станет максимально безопасной.

Позаботились и о маломобильных людях. А для того, чтобы спуск для инвалидов был не таким крутым, под пандус заложат более длинный участок тротуара.

Также мэр краевой столицы поручил проверить качество ливневки и временные переходы для пешеходов, а также проконтролировать качество стройматериалов.

Всего в этом году на ремонт тротуаров администрация города выделила более 50 миллионов рублей.

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