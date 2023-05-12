Борьбу с паводками начали в Магадане Фото: администрация Магадана

С паводками борются на Колыме. Главное, чего нужно добиться властям, это недопущение разрушения дамб, дорог и других объектов, предотвращение затопления домов, готовность к различным внештатным ситуациям и многое другое.

- В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка утвержден план мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Создана оперативная группа по контролю за подготовкой и реализацией мероприятий, - рассказали в администрации Магадана.

Основные меры уже приняты. Специалисты расчистили дворы от снега и льда, подготовили список районов и домов, где может затопить подвалы. Также отложены деньги, готова техника, проверено наличие мешков с песком, есть достаточный запас топлива.

Аварийно-технические бригады будут дежурить по графику. Все объекты работают в штатном режиме. Состояние гидротехнических сооружений проверяют каждый день.

По данным на 2 мая уровень воды во втором водохранилище находится на допустимой отметке. В случае ухудшения ситуации власти будут сообщать обо всем через СМИ.

На территории города находятся 39 пунктов временного размещения, в которых поместятся больше 25 тысяч человек. Опасных явлений на реках синоптики не прогнозируют.

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