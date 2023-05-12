Прием матросов-спасателей завершается Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Жители Хабаровска могут стать матросами-спасателями. Администрация города еще несколько дней принимает заявки от желающих. Выдвинуть свою кандидатуру можно до 15 мая.

Мэрия планирует набрать 16 человек. Они начнут работу уже 25 числа. Матросы будут дежурить на четырех постах, расположенных на популярных местах отдыха хабаровчан: «Дельфин», в районе заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», и на набережной имени адмирала Невельского.

- Уже 12 новобранцев подали документы, и с 16-го числа будущие матросы начнут обучение в колледже водного транспорта. Они пройдут не только теоретический курс подготовки, но и освоят практические навыки по спасению утопающих, оказанию им первой помощи, а также владению специальным оборудованием, - рассказала Маргарита Казначеева, начальник отдела ГО и ЧС Центра проведения спасательных работ.

По прогнозам синоптиков, скоро в городе значительно потеплеет, но заходить в воду все равно нельзя. Места для купания в городе не оборудованы, так что купание может быть опасно. Особенно стоит это донести до детей и подростков.

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