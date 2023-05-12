Работники банка спасли пенсионера от мошенников в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Биробиджана поступило заявление о том, что 80-летний мужчина чуть не стал жертвой мошенников. Он мог потерять 723 тысячи рублей.

Оказалось, что ему позвонили и сообщили, что с его счета кто-то пытается похитить деньги. Чтобы предотвратить преступление, нужно перевести все накопления на «безопасный счет». Мужчина отправился в банк и снял накопления свои и жены. Сотрудники банка заподозрили неладное и позвонили в полицию.

- Руководство УМВД России по ЕАО выражает искреннюю благодарность сотрудникам банка за участие и неравнодушие к проблемам пожилых жителей, - сказали пресс-службе в УМВД России по ЕАО.

Полиция просит всех поступать также. Если люди подолгу через банкомат переводят деньги небольшими суммами, поинтересуйтесь, что произошло. Вероятно, они отдают средства аферистам.

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