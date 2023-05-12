Сын обокрал отца в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН
Житель Комсомольска-на-Амуре отправился в магазин за продуктами, но оплатить покупку не смог. Терминал выдал странное: недостаточно средств. Но 59-летний мужчина знал, что деньги там были: в последнее время он картой не пользовался, да и сообщений с оповещениями ему не приходило. Он обратился сначала в банк за выпиской, а потом - в полицию.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 34-летнего сына заявителя, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Оказалось, что мужчина заглянул к папе в гости и попросил его телефон – якобы позвонить. Осмотрев мобильник, понял, что к нему привязана банковская карта. Тогда он перевел часть денег на свой счет, и удалил СМС-ку о списании. Похищенные 17 тысяч он потратил на себя.
Заведено уголовное дело. Мужчину арестовали. Ему грозит шесть лет колонии.
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