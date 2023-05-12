Похитителя лекарств и алкоголя задержали в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске задержали серийного похитителя лекарств и алкоголя. 32-летний уроженец села Заайкальское Вяземского района крал товары из точек, работающих по принципу самообслуживания, в Индустриальном, Краснофлотском и Железнодорожном районах.

- В настоящий момент оперативникам известно о четырех противоправных фактах, к которым причастен фигурант. Суммарный ущерб, причиненный подозреваемым, составил порядка 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Товары мужчина продал незнакомым людям на рынке за шесть тысяч рублей. Вырученные деньги потратил на себя.

У хабаровчанина оказалось богатое криминальное прошлое. Раньше его уже не раз судили за кражи и хранение наркотиков. Теперь он стал фигурантом еще одного дела, ему грозит до трех лет колонии. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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