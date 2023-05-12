За 14 попыток хранения наркотиков осудят жителя ЕАО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Еврейской автономной области вынесут приговор 44-летнему жителю Биробиджана. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в составе группы в крупном размере. На его счету – 14 эпизодов.
- Установлено, что мужчина, действуя в составе организованной группы, через Интернет-магазин, созданный в целях организации централизованного незаконного сбыта наркотических средств широкому кругу лиц, за денежное вознаграждение занимался распространением на территории Биробиджана наркотических средств синтетического происхождения, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
Оперативники нашли и изъяли запрещенные вещества. Их прятали в тайниках-закладках, которые находились в разных точках города. При обыске в квартире мужчины нашли упаковки, куда он фасовал наркотики.
В общей сложности полицейские изъяли больше 15 граммов синтетики – это по закону крупный размер.
Расследование дела завершено, оно направлено в суд, где мужчине вынесут приговор.
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